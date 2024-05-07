وزير خارجية الأردن: نتنياهو يخاطر بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار بقصف رفح

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخاطر بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار بقصف رفح.

وقال الصفدي، على منصة إكس "بُذلت جهود هائلة للتوصل إلى اتفاق تبادل من شأنه إطلاق سراح الرهائن وتحقيق وقف لإطلاق النار.. وطرحت حماس عرضا.. إذا كان نتنياهو يريد حقا التوصل إلى اتفاق، فسوف يتفاوض على العرض بجدية.. وبدلا من ذلك، فهو يخاطر بتقويض الاتفاق".

وكان الصفدي قد أكد في تغريدة سابقة، أنّ الفلسطينيين يواجهون خطر مجزرة أخرى؛حيث تهدد قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها في رفح، داعيا المجتمع الدولي كله التحرك فورا لمنعها، حيث إنّ فشله في منع هذه المجزرة سيكون وصمة عار لن تمحى".