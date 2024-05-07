حريق ضخم بسكن للطلاب في العراق| تفاصيل

اندلع حريق ضخم في أحد الأقسام الداخلية للطلاب في حي "رزا" داخل مركز المدينة دهوك العراقية بحسب ما صرح به مصدر أمني من مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك.

الحادث أسفر عن إصابة طالبين من سكنة قضاء شيخان حيث تم نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب التحقيقات الأولية؛ فتشير المعلومات إلى أن سبب الحريق يعود إلى انفجار إسطوانة غاز.

وأول أمس الأحد، اندلع حريق "كبير" في سوق القيصرية وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان جراء تماس كهربائي مما أسفر عن احتراق عشرات المحال التجارية وخسائر فادحة تُقدر بمئات ملايين الدنانير.