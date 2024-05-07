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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليلة عنيفة من القصف الوحشي

الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

أعلن الجيش الإسرائيلي  السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قضى أهالي منطقة رفح جنوب غزة ليلة مرعبة تحت القصف الوحشي للاحتلال الذي لم يتوقف، كما قال موقع إذاعة صوت فلسطين.


نشرت مقاطع فيديو توثق اقتحام دبابات جيش الاحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

كما تحول الأطفال إلى بنك أهداف جيش الاحتلال في غاراته على رفح.


واجبر الاحتلال العائلات على النزوح من رفح تحت الغارات الوحشية والقصف المدفعي الذي لم يتوقف طوال ساعات الليلة الماضية.

وتجمع المواطنون لوداع الشهداء الذين ارتقوا في المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في رفح.

وارتقى  الشهداء بسبب الغارات التي شنها طيران الاحتلال ومدفعيته على مناطق مختلفة من رفح خلال ساعات الليلة الماضية.

 

 

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