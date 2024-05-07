بعد اقتحام رفح.. سلطنة عمان تحذر من توسيع نطاق الصراع في المنطقة

أعربت سلطنة عمان عن بالغ قلقها لاستمرار التصعيد العسكري الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد المدنيين العُزّل في قطاع ‎غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية ؛ فقد حذرت السلطنة من مغبة العمليات العسكرية التي تعتزم قوات الاحتلال الإسرائيلي القيام بها لاقتحام مدينة ‎رفح والتي تنذر بآثار كارثية خطيرة قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع والتوتر في المنطقة.

وناشدت السلطنة المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الوحشية المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة لهذه الانتهاكات وجرائم الحرب وسياسة التجويع والتهجير القسري وجميعها تمثل جرائم ماثلة بحق الإنسانية.