وسائل إعلام إنجليزية تكشف حدوث اختراق خطير لوزارة الدفاع البريطانية

قالت وسائل إعلام بريطانية إنه حدث اختراق خطير لوزارة الدفاع البريطانية من قِبل قراصنة من الصين.



وتخشى حكومة بريطانيا من أن تكون الصين قد استحوذت على بيانات جميع أفراد القوات المسلحة البريطانية مثل (الأسماء والحسابات المصرفية) وسيتم إخبار النواب بالانتهاك الذي استهدف أفراد الخدمة يوم الثلاثاء.



وعلمت صحيفة التلجراف أن الصين اخترقت وزارة الدفاع حيث تمكن المتسللون من الوصول إلى معلومات كشوف المرتبات بما في ذلك الأسماء والتفاصيل المصرفية وبعض عناوين الموظفين العاملين وجنود الاحتياط والمحاربين القدامى في خرق البيانات.

وسيتم إخبار النواب بالهجوم السيبراني اليوم (الثلاثاء)، وقد تم فتح تحقيق حول كيفية الوصول إلى هذه المعلومات الحساسة.

ولم تؤكد وزارة الدفاع الدولة التي كانت وراء الاختراق ، لكن صحيفة التلغراف علمت أنها الصين.

يأتي ذلك بعد أن استهدف قراصنة مدعومون من الدولة الصينية اللجنة الانتخابية ووصلوا إلى سجلات التصويت لـ 40 مليون شخص في عام 2021.



كما استهدفوا نوابًا وموظفين من البيت الأبيض ووكالات الدفاع الأمريكية.



ويُعتقد أن حوالي 2000 شخص قد تأثروا، على الرغم من أن عدد العناوين التي تم اختراقها أقل بكثير.



