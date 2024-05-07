العراق تحارب السموم البيضاء.. القبض على 15 تاجر مخدرات

نجحت عناصر الاستخبارات والأمن العراقية في ملاحقة تجار المخدرات وتطيح بـ(15) تاجراً ومروجاً في محافظات مختلفة

ووفق وسائل إعلام عراقية ؛ فتواصل المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، عملياتها الأمنية النوعية في مطاردة تجار ومروجي السموم المخدرة في عدة محافظات لغرض القصاص منهم، إذ تمكنت مفارزها الميدانية من الإطاحة ب(15) مطلوباً من اخطر تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظات (الديوانية، بغداد، المثنى، نينوى)، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (28 مخدرات)

جاء القبض علي المتهمين من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة وبجهد استخباري، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي، بالإضافة إلى أسلحة خفيفة أخرى.

كما تم مصادرة الكميات وإحالتها مع المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص؛ لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.