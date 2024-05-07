أسعار الذهب ترتفع وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، إلى جانب تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2324.75 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2334.30 دولار للأوقية.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز أمس الاثنين بأنه في مرحلة ما غير محددة سيخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة.

ويتوقع المتداولون بنسبة 64 % خفض سعر الفائدة الفيدرالية في سبتمبر المقبل، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 27.34 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.4 % إلى 957.90 دولار.

