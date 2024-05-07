الخارجية الصينية لإسرائيل: أوقفي هجوم رفح

دعت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء إسرائيل إلى "وقف هجوم رفح" والعمل على إنهاء الحرب ووقف القتال ، وفق ما ذكرت صحيفة بارون.
وأضافت الوزارة بأنها تدعو لذلك بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه سيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي.
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دعت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء إسرائيل إلى "وقف هجوم رفح" والعمل على إنهاء الحرب ووقف القتال ، وفق ما ذكرت صحيفة بارون.
وأضافت الوزارة بأنها تدعو لذلك بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه سيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي.
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