الخارجية الصينية لإسرائيل: أوقفي هجوم رفح

دعت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء إسرائيل إلى "وقف هجوم رفح" والعمل على إنهاء الحرب ووقف القتال ، وفق ما ذكرت صحيفة بارون.

وأضافت الوزارة بأنها تدعو لذلك بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه سيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي.