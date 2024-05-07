الحريري: ستبقى بيروت مع أهلها الصامدين الصابرين عصية على كل ظالم



كتب الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "7 أيار ستبقى بيروت مع اهلها الصامدين الصابرين عصية على كل ظالم.

وفي سياق اخر؛ نفي مصدر مقرب من رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية حول الوضع الصحي للرئيس الحريري.

وقال :"هو والحمدالله بكامل عافيته وسلامته ، يواصل فترة النقاهة المطلوبة بعد الجراحة التي اجريت له برفقة عائلته في العاصمة الفرنسية .

واضاف : "كانت ردة فعله لدى قراءته الخبر ابتسامة عريضة قرنها بالقول ، سامحهم الله ."