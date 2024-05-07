قطر تعزي السعودية في وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود

نقل الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، تعازي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، في وفاة المغفور له، الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود.

كما نقل وزير الثقافة القطري - بحسب وكالة الأنباء القطرية - تعازي الأمير إلى الأمير سلطان بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود.

وقدم كذلك التعازي إلى أسرة آل سعود الكرام، وذلك خلال استقبال صاحب سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود للشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الثقافة في العاصمة السعودية الرياض.