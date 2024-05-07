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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقف حركة الملاحة بمضيق البوسفور في ‎تركيا

ارشيفي
ارشيفي

توقفت حركة الملاحة بمضيق البوسفور في ‎تركيا اليوم الثلاثاء، بعد أن تعطل محرك ناقلة بضائع سائبة في الطرف الجنوبي من المضيق الذي يمر عبر مدينة إسطنبول.

كما تم إرسال سفن إلى الموقع من أجل عملية إنقاذ محتملة، بحسب شركة تريبيكا للشحن البحري.

وفي وقت سابق أفادت  قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية أن سفينة الركاب الليبية "كيفالاي كوين" اصطدمت بسفينة شحن قبالة سواحل إسطنبول دون وقوع إصابات.

وقالت القناة: "اصطدمت سفينة الركاب "كافالاي كوين" التي يبلغ ارتفاعها 147 مترا في بحر مرمرة بالقرب من ينيكابي مع سفينة الشحن "الكابتن آدم 1" التي يبلغ ارتفاعها 103 أمتار وتحمل علم تنزانيا".

وأفادت القناة التلفزيونية أن السفينتين تضررتا لكن دون وقوع إصابات، وتم سحب السفن إلى رصيف "أخيركابي".

وذكرت وسائل الإعلام أن "كيفالاي كوين لاينر" تقوم برحلات بحرية دورية بين مصراتة الليبية والموانئ التركية منذ نهاية عام 2021 بعد انقطاع دام 25 عاما.  

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