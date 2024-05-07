الإقليمي للأغذية والأعلاف يقدم تقريرا عن نشاطه خلال أبريل 2024

تلقى الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرا عن نشاط المركز الإقليمي للأغذية و الاعلاف خلال شهر ابريل ٢٠٢٤ حيث قدم الدكتور احمد العكازين القائم بأعمال مدير المركز الإقليمي للأغذية والاعلاف تقريرا عن نشاط المركز خلال الشهر الماضي و الذي استقبل عينات تمثل ٦٨٩ شهادة جمركية لأسمدة و خامات و إضافات أعلاف تم معاينتها ظاهريا بالمنافذ والموانئ وتحليلها لثبوت مدي مطابقتها للمواصفات.

و قد اعتمدت اللجنة العليا للمركز الإقليمي شهادات تسجيل ٢١٦ مركب سمادي و منظم نمو و ٦١٣ شهادة تسجيل اعلاف و إضافات .

و من جهة اخري فقد قام المركز بتحليل ٥٠٩٢ عينة خاصة بالرقابة الروتينية علي مصانع الاعلاف و ١٩٦ عينة جمعتها لجان المرور المفاجئ المشكلة من قطاع الإنتاج الحيواني و المركز الإقليمي.

هذا و قد قام المركز بتحليل عدد ١٤ عينة لمضبوطات قضيتين وردتا للمركز خلال ابريل الماضي. و عدد ٣١٠ عينة لاختبارات التجانس لعدد ٦٠ خط إنتاج اعلاف وإضافات لتجديد أو الحصول علي ترخيص تصنيع جديد عن طريق قطاع تنمية الثروة الحيوانية.



و يشرف المركز علي إعطاء شهادات الصلاحية و التداول لصادرات الاعلاف و الإضافات العلفية حيث قام بمعاينة و سحب عينات و تحليل ل ٤٦ شهادة صادر لمنتجات اعلاف و إضافات .



و من الجدير بالذكر انه قد أقيم بقاعة المؤتمرات بالمركز الإقليمي للأغذية و الاعلاف مؤتمر الزراعة و الامن الغذائي و مواجهة التحديات و الذي نظمه معهد امراض النباتات بمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع جمعية النهوض بالزراعة و البحوث العلمية من ٢٩ الي ٣٠ ابريل ٢٠٢٤.