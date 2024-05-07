عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإقليمي للأغذية والأعلاف يقدم تقريرا عن نشاطه خلال أبريل 2024

صدى البلد

تلقى الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرا عن  نشاط المركز الإقليمي للأغذية و الاعلاف خلال شهر ابريل ٢٠٢٤ حيث قدم الدكتور احمد العكازين القائم بأعمال مدير المركز  الإقليمي للأغذية والاعلاف  تقريرا عن نشاط المركز خلال الشهر الماضي و الذي استقبل عينات تمثل  ٦٨٩ شهادة جمركية لأسمدة و خامات و إضافات أعلاف تم معاينتها ظاهريا بالمنافذ والموانئ وتحليلها لثبوت مدي مطابقتها للمواصفات. 

 

و قد اعتمدت اللجنة العليا للمركز الإقليمي شهادات تسجيل ٢١٦ مركب سمادي و منظم نمو و ٦١٣  شهادة تسجيل اعلاف و إضافات .
و من جهة اخري فقد قام المركز بتحليل ٥٠٩٢ عينة خاصة بالرقابة الروتينية علي مصانع الاعلاف و ١٩٦ عينة جمعتها لجان المرور المفاجئ المشكلة من قطاع الإنتاج الحيواني و المركز الإقليمي. 

 

هذا و قد قام المركز بتحليل عدد ١٤ عينة لمضبوطات قضيتين وردتا للمركز خلال ابريل الماضي. و عدد ٣١٠ عينة لاختبارات التجانس لعدد ٦٠ خط إنتاج اعلاف وإضافات لتجديد أو الحصول علي ترخيص تصنيع جديد عن طريق قطاع تنمية الثروة الحيوانية.


و يشرف المركز علي إعطاء شهادات الصلاحية و التداول لصادرات الاعلاف و الإضافات العلفية حيث قام بمعاينة و سحب عينات و تحليل ل ٤٦ شهادة صادر لمنتجات اعلاف و إضافات .


و من الجدير بالذكر انه قد أقيم بقاعة المؤتمرات بالمركز الإقليمي للأغذية و الاعلاف مؤتمر الزراعة و الامن الغذائي و مواجهة التحديات و الذي نظمه معهد  امراض النباتات بمركز البحوث الزراعية  بالتعاون مع جمعية النهوض بالزراعة و البحوث العلمية من ٢٩ الي ٣٠ ابريل ٢٠٢٤.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

في أولى جلسات محاكمة المتهم.. أهالي الطفلة السودانية: حق جانيت لازم يرجع

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

بعد ساعات من حادث عصام صاصا.. التحقيق مع مجدي شطة بسبب المخدرات

ميدو: الزمالك لم يوافق على ضم معلول

خصم 50% من مصر للطيران| تخفيض على التذاكر حتى 31 أكتوبر.. بشرط واحد

ترشيحاتنا

الصحف الاماراتية اليوم| الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.. بوريل: هجوم إسرائيل على رفح سيقتل المزيد من المدنيين «مهما قالوا»

مصدر رفيع المستوى: الوفد المصري حذر إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح

إسرائيل ترفض التعهد بمناقشة إنهاء الحرب ضمن اتفاق التهدئة.. تفاصيل

المدارس لـ الطلاب: تجنبوا هذه الممنوعات في لجان امتحانات أولى وثانية ثانوي

الاحتلال يتعمد تأزيم الأوضاع بإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.. وتأكيد أممي

حماس تحذر نتنياهو: إن أرادت الحفاظ على الرهائن فعليك بهذا الأمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفضل حملات المقاطعة.. هبوط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه أسعار الأضاحي

أمراض الأظافر.. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج .. وإزاي تسيطر عليه؟

فيديو

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ