الاحتلال يتعمد تأزيم الأوضاع بإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.. وتأكيد أممي

ذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال يتعمد تأزيم الوضع بمنع إدخال المساعدات وإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاحتلال يستهدف المستشفيات والمدارس بعدوانه شرقي رفح.

وعليه، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "إننا نحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال كامل المسئولية عن هذا العدوان".

يأتي ذلك فيما قالت الأمم المتحدة إن السلطات الإسرائيلية "منعتنا من دخول معبر رفح".

كما ذكر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أنه لا استثناءات في نقل المرضى دخولا أو خروجا عبر معبر رفح بسبب إسرائيل.