عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمواجهة الشح المائي.. إنطلاق أعمال المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه

صدى البلد

بدأت اليوم فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ، الذي ينظمه مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء بالمشاركة مع المؤتمر اليورومتوسطى لتحلية المياه EURO-MED 2024 الذى تنظمه الجمعية الأوروبية لتحلية المياة EDS، وذلك برعاية د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية 
وجه الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء ورئيس المؤتمر، الشكر الى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي واللواء د خالد فودة محافظ جنوب سيناء على دعمهما الكامل للمؤتمر، مشيرا الى أن تنظيم هذا الحدث العالمى هو بداية حقيقية لوضع دور مصر الرائد على خارطة الدول الفعالة والمؤثرة فى تكنولوجيا تحلية المياه ، حيث تمثل الاحتياجات المائية المتزايدة نظرا للزيادة السكانية ونقص مصادر المياه نتيجة التغيرات المناخية والصراعات على مصادر المياه فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحد أهم التحديات التى تواجه التنمية المستدامة.

وأضاف "شوقى" انه في مجال تنمية الموارد المائية المتاحة وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه وضعت الدولة المصرية خطة لحل مشكلة ندرة المياه، تعمل على محورين رئيسيين، الأول يستهدف توفير مصادر جديدة من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة في مجال الزراعة وكذلك ترشيد المياه من خلال تحديث نظم الري واستنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وقصيرة العمر وقليلة استهلاك المياه.

واضاف أن المحور الثاني يتمثل في تحلية المياه للوفاء بمتطلبات مياه الشرب في المحافظات الساحلية، وذلك بالإضافة إلى بناء السدود والخزانات لتخزين مياه الأمطار والسيول ، مما يدل على أن الدولة تبذل جهودا لمواجهة أزمة شح المياه.

من جانبها صرحت رئيس الجمعية الأوروبية لتحلية المياه د. اولجا سلانجوس عن سعادتها بإقامة المؤتمر في مصر وبمدينة شرم الشيخ الجميلة نظرا للدور المحور الذى تقدمه القيادة السياسية المصرية بالمنطقة وريادة مصر فى الشرق الاوسط.

في ختام الجلسة اتفق المشاركون على  أن تحدي الشح المائي ليس مجرد قضية بيئية، بل هو قضية تمس الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لجميع دول العالم. ولن ننجح في مواجهة هذا التحدي إلا بتضافر الجهود الدولية وتبني نهج تعاوني قائم على مبادئ العدالة والمنفعة المتبادلة. والعمل سويا على حماية الموارد المائية الثمينة، وتحقيق الإدارة المستدامة لها، وضمان حق الأجيال القادمة في الحصول على مياه نظيفة وآمنة. فليكن هذا المؤتمر نقطة انطلاق نحو مستقبل مائي أكثر استدامة وعدالة للجميع.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن تفاؤلهم لدعم تكنولوجيا تحلية المياه وتكوين روابط دولية قادرة على توفير حلول غير تقليدية لتوفير الأمن المائى.

ويقام على هامش المؤتمر معرض يضم 25 شركة عالمية رائدة فى مجال تحلية المياه والطاقة المتجددة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر رفيع المستوى: الوفد المصري حذر إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

بيان عاجل لـ الداخلية الفلسطينية بعد اقتحام معبر رفح

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

2 جرام بودر.. كواليس ضبط مؤدي المهرجانات مجدي شطة بالمخدرات

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

ترشيحاتنا

إني بريء منك إني أخاف الله.. محامي جانيت: ما فعله المتهم لا يوصف

منطقة عسكرية مغلقة.. إسرائيل ترفع علمها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

قراران جديدان لـ السيسي بشأن مطروح ورأس الحكمة.. تعرف عليهما

رسميا.. جيش الاحتلال يعلن السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

أنا أفضل من طه حسين.. تصريحات مثيرة للجدل للأديب يوسف زيدان

إجراء عاجل من السلطات السعودية بشأن عمالة الحج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفضل حملات المقاطعة.. هبوط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه أسعار الأضاحي

أمراض الأظافر.. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج .. وإزاي تسيطر عليه؟

فيديو

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ