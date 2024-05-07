لمواجهة الشح المائي.. إنطلاق أعمال المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه

بدأت اليوم فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ، الذي ينظمه مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء بالمشاركة مع المؤتمر اليورومتوسطى لتحلية المياه EURO-MED 2024 الذى تنظمه الجمعية الأوروبية لتحلية المياة EDS، وذلك برعاية د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية

وجه الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء ورئيس المؤتمر، الشكر الى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي واللواء د خالد فودة محافظ جنوب سيناء على دعمهما الكامل للمؤتمر، مشيرا الى أن تنظيم هذا الحدث العالمى هو بداية حقيقية لوضع دور مصر الرائد على خارطة الدول الفعالة والمؤثرة فى تكنولوجيا تحلية المياه ، حيث تمثل الاحتياجات المائية المتزايدة نظرا للزيادة السكانية ونقص مصادر المياه نتيجة التغيرات المناخية والصراعات على مصادر المياه فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحد أهم التحديات التى تواجه التنمية المستدامة.

وأضاف "شوقى" انه في مجال تنمية الموارد المائية المتاحة وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه وضعت الدولة المصرية خطة لحل مشكلة ندرة المياه، تعمل على محورين رئيسيين، الأول يستهدف توفير مصادر جديدة من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة في مجال الزراعة وكذلك ترشيد المياه من خلال تحديث نظم الري واستنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وقصيرة العمر وقليلة استهلاك المياه.

واضاف أن المحور الثاني يتمثل في تحلية المياه للوفاء بمتطلبات مياه الشرب في المحافظات الساحلية، وذلك بالإضافة إلى بناء السدود والخزانات لتخزين مياه الأمطار والسيول ، مما يدل على أن الدولة تبذل جهودا لمواجهة أزمة شح المياه.

من جانبها صرحت رئيس الجمعية الأوروبية لتحلية المياه د. اولجا سلانجوس عن سعادتها بإقامة المؤتمر في مصر وبمدينة شرم الشيخ الجميلة نظرا للدور المحور الذى تقدمه القيادة السياسية المصرية بالمنطقة وريادة مصر فى الشرق الاوسط.

في ختام الجلسة اتفق المشاركون على أن تحدي الشح المائي ليس مجرد قضية بيئية، بل هو قضية تمس الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لجميع دول العالم. ولن ننجح في مواجهة هذا التحدي إلا بتضافر الجهود الدولية وتبني نهج تعاوني قائم على مبادئ العدالة والمنفعة المتبادلة. والعمل سويا على حماية الموارد المائية الثمينة، وتحقيق الإدارة المستدامة لها، وضمان حق الأجيال القادمة في الحصول على مياه نظيفة وآمنة. فليكن هذا المؤتمر نقطة انطلاق نحو مستقبل مائي أكثر استدامة وعدالة للجميع.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن تفاؤلهم لدعم تكنولوجيا تحلية المياه وتكوين روابط دولية قادرة على توفير حلول غير تقليدية لتوفير الأمن المائى.

ويقام على هامش المؤتمر معرض يضم 25 شركة عالمية رائدة فى مجال تحلية المياه والطاقة المتجددة.