المغرب.. اتفاقية جديدة تخص صناعة الطيران في المملكة

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية ”توقيع اتفاق شراكة بشأن توطين المجموعة السويدية “TRELLEBORG” بمنطقة ميد بارك”.

وعبر صفحتها علي الفيس بوك؛ فقد قالت الوزارة إن القيمة الاستثمارية الاتفاقية بلغت 110 مليون درهم، حيث تستهدف تصنيع أنظمة الختم الخاصة بصناعة الطيران “systèmes d’étanchéité”، مع خلق ما بين 150 و 200 فرصة عمل مباشرة جديدة للكفاءات المغربية.

وأشارت الوزارة إلى انه سيتم إنجاز هذا المشروع المهم على مساحة 7800 متر مربع، كجزء من المنظومة الصناعية بوينغ.

ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تقوية سلسلة القيمة ونقل التكنولوجيا وتنمية الكفاءات، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للنمو مع تعزيز القدرة التنافسية في القطاع.

