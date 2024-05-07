المراكز التكنولوجية بمطروح تستقبل طلبات المواطنين للتصالح في مخلفات البناء

استقبلت اليوم الثلاثاء المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمدينة مرسى مطروح طلبات المواطنين المتقدمين في أول يوم لفتح طلبات التصالح علي مخلفات البناء على القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتيسير الإجراءات على المواطنين في إطار اللوائح والقوانين التي تنظم ملف التصالح على مخالفات البناء.



وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن استعدادات المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكزابتداء من اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن قانون التصالحات أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.