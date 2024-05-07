استكمال فعاليات اللقاء القمي لأوائل الصداقة الثقافية بمعهد إعداد القادة

استكمل معهد إعداد القادة فعاليات اللقاء القمي لأوائل الصداقة الثقافية لطلاب المعاهد العليا والكليات التكنولوجية، والذي يعقد بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جرت فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، والإشراف العام الدكتور سامي ضيف رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور ممدوح سيد أحمد رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب، وأحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وأسامة محمد صلاح مدير إدارة النشاط الثقافي.

وخلال الفعاليات، انطلقت محاضرة حول "الأمن القومي المصري ودور الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية"، قدمها الدكتور رامى عاشور أستاذ العلوم السياسية والأمن القومي وزميل أكاديمية ناصر العسكرية، مناقشًا جهود رئيس الجمهورية في دعم ركائز ومقومات بناء الدولة، ومواجهة تهديدات الأمن القومي المصري.

كما تطرق المحاضر إلى تحديات تحقيق التنمية في المجتمعات وتهديدات الأمن القومي، موضحًا أوجه ارتباط الأمن القومي العربي بالأمن القومي المصري، شارحًا مقومات إدارة مؤسسات الدولة وارتباطها باحتياجات أفرادها والمهارات المطلوبة لكافة المستويات الإدارية كركائز أساسية للأمن القومي.

كما تناول "عاشور" أيضًا مدى سياسات القوى الكبرى والإقليمية في الشرق الأوسط وتأثير بعضها على مستقبل المنطقة، مستعرضًا جهود الدولة المصرية والجيش المصري في مواجهة تلك التحديات، خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة.

واستكملت فعاليات اللقاء القمي بمسابقات في صحف الحائط، الخط العربي، القرآن الكريم، الأحاديث الشريفة، الإنشاد الديني، الإلقاء والخطابة، والترانيم الدينية، حيث أبدع الطلاب بعد تدريبهم على يد خبراء حول مهارات الكتابة الصحفية وغيرها.

وفي كلمته، أعرب الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، عن فخره بالطلاب المشاركين الذين يمثلون خيرة طلاب الجمهورية، مؤكدا ان هذا اللقاء القمي يجمع نخبة من أوائل طلاب المعاهد العليا والكليات التكنولوجية على مستوى الجمهورية، فهم مستقبل الغد.

وأشار همام إلي ان هذا اللقاء هو فرصة ثمينة للطلاب لتبادل الخبرات والمعارف، وصقل مواهبهم، وتنمية قدراتهم القيادية والإبداعية في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والفنية، حيث اننا نؤمن بأهمية الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطلاب بجانب الدراسة الأكاديمية.

واستكمل حديثه قائلا " أتطلع إلى أن أشاهد إبداعاتكم وتفوقكم خلال فعاليات هذا اللقاء فلا تدخروا جهدًا في المشاركة والتنافس الشريف، واستفيدوا من هذه الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات مع زملائكم من مختلف أنحاء الجمهورية، . وحث الشباب على أن يكونوا قدوة حسنة للأجيال القادمة، ويساهموا في بناء مصر الحديثة والجمهورية الجديدة ."

بينما أكد أحمد أبو المحاسن، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، على دعم معهد إعداد القادة المستمر للأنشطة الطلابية، موضحًا أن الطلاب من أوائل طلاب المعاهد، بهدف تشكيل منتخب للوزارة يشارك في الملتقيات القمية والمنافسات المحلية والدولية.

وأوضح أن اللقاء يحقق هدفين رئيسيين، هما الاتجاه التنافسي الشريف في الأنشطة الطلابية، والاتجاه الثقافي والتنويري.