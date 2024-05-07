"الشباب والرياضة" تُعلن مواعيد منافسات دور الـ32 من نهائيات دوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، مواعيد منافسات دور 32 من نهائيات دوري مراكز الشباب "توتال انرجيز" في نسخته العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي- في بيان اليوم /الثلاثاء/- الدور التنويري لمراكز الشباب والدور المجتمعي لها في مختلف المجالات، وليس الرياضية فقط، والعديد من الأنشطة المنفذة بها، والعمل على تكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب، وقدم الوزير الدعوة لكل اللجان الفنية والمعنيين بمتابعة هذه النهائيات.

وقال صبحي: "نثمن رعاية الرئيس السيسي للدوري في نسخته العاشرة، ومشروع دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد من المشروعات التطويرية لمراكز شباب مصر، ومن مستهدفاته العمل على تطوير والانتقاء والموهبة في كرة القدم، وشغل أوقات فراغ الشباب من خلال ممارسة الرياضة، بجانب الدعم الاقتصادي من خلال الجوائز التي تقدمها الوزارة لمراكز الشباب المشاركة بالدوري، وفقاً لعدد النقاط التي يحصلون عليها".

وتنطلق منافسات دور الـ 32 من نهائيات دوري مراكز الشباب "توتال انرجيز"، بست مواجهات على ملاعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة جميعها الساعة الرابعة عصرًا، وتبدأ يوم الاثنين 13 مايو بمباراة منتخب الفيوم مع منتخب الإسماعيلية، والثلاثاء 14 مايو مواجهة منتخب قنا مع منتخب البحيرة، والجمعة 17 مايو منتخب كابيتانو مع بني سويف.

ويوم الاثنين 20 مايو مباراة منتخب المنيا مع منتخب الشرقية، والثلاثاء 21 مايو منتخب سوهاج مع منتخب المنوفية، والأربعاء 22 مايو منتخب كفر الشيخ مع منتخب الجيزة، وعلى ملعب مركز التنمية الشبابية بقويسنا يوم 11 مايو تُلعب مباراة منتخب الدقهلية مع منتخب أسيوط في الرابعة عصرًا أيضًا.

وتُقام مواجهة منتخب الإسكندرية مع منتخب أسوان على ملعب شرق النيل ببني سويف الساعة 4.5 عصرًا يوم الخميس 16 مايو، وعلى ملعب الشيخ زايد بالإسماعيلية تقام مواجهة جنوب سيناء مع الغربية يوم الأربعاء 15 مايو، ومنتخب بورسعيد مع السويس في الساعة 4.5 عصر يوم الأحد 19 مايو.

كما يلعب منتخب القاهرة مع منتخب القليوبية على ملعب مركز شباب الشيخ زايد بالجيزة يوم الأحد 19 مايو الساعة 4.5 عصرًا، ويوم الأربعاء الساعة 4.5 عصرًا يلعب منتخب دمياط مع منتخب الأقصر على ملعب نادي المنيا الجديدة الساعة 4.5 عصرًا، مع اعتبار منتخب شمال سيناء (لظروف المحافظة) ومنتخب الوادي الجديد (يطل النسخة الماضية) ومنتخب مطروح والبحر الأحمر (بعد إجراء قرعة) متأهلة بشكل مباشر إلى دور الـ 16.