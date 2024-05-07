كله بالسمعة ولا يوجد أداء ممتع.. نجم الزمالك يثير غضب جماهير الأهلي

انتقد احمد دويدار نجم الزمالك السابق، المستوى الفني الذي ظهر به النادي الأهلي، خلال مبارياته الأخيرة فى الدوري المصري الممتاز.

وكتب احمد دويدار عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي بيكسب بالسمعة وقوته في امام عاشور وعلي معلول ولا يوجد أداء ممتع في الكرة المصرية حاليا المكسب تجاري"

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى ستاد القاهرة الدولي حيث يستضيف الأهلي الاتحاد السكندري اليوم، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، مساء اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية ستاد القاهرة الدولي