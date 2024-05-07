لهذا السبب | عبد الواحد السيد يسبق بعثة الزمالك إلى المغرب

يغادر القاهرة مساء اليوم الثلاثاء وفد نادي الزمالك بقيادة عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجها إلى المغرب.

وكتب الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك "الكابتن عبد الواحد السيد يسافر اليوم الي المغرب من اجل التجهيز و الاشراف علي اخر ترتيبات الزمالك قبل وصول الفريق يوم الخميس 🏹"

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة

يلتقي الزمالك مع نظيره نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري في المغرب في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء إياب نهائي كأس الكونفدرالية سيقام باستاد القاهرة الدولي يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري.