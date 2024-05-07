وزير الصحة يؤكد أهمية نشر فكر الجودة وصقل مهارات العاملين بالمجال

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لنشر فكر الجودة عامة، وفي الرعاية الصحية خاصة، وهو ما ينعكس في حرص الوزارة على توفير العديد من الدورات التدريبية في مجال الجودة لجميع العاملين بها؛ لصقل مهاراتهم من خلال تعريفهم بمفهوم الجودة، ووجود آلية للمتابعة الدورية، وذلك لمواكبة دخول المحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال حضور الوزير، اليوم /الثلاثاء/، اليوم الأول من الدورة التدريبية الخاصة بتوحيد مفاهيم الجودة والمتطلبات الأساسية للجودة، للعاملين بوزارة الصحة والسكان، بحضور رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي، ورئيس قطاع التدريب والبحوث الدكتورة علا خير الله، وبمشاركة العاملين بالمديريات الصحية بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتوجه الوزير، خلال كلمته، بالشكر لرئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لإتاحة الفرصة لتدريب العاملين بالوزارة على معايير الجودة، مؤكداً على امتلاك المستشفيات المصرية لإمكانيات ضخمة تمكنها من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وشدد الوزير على ضرورة إتاحة تلك الدورات بشكل مستمر، مع التحديث الدائم للمحتوى المقدم، مع التأكيد على أن المريض هو محور الاهتمام في المنظومة الطبية، موجهاً في هذا الصدد بإتاحة تلك الدورات للعاملين في الرعاية الصحية، بالقطاع الخاص.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، بأن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع التدريب والبحوث، والإدارة العامة للجودة، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة، لنشر ثقافه موحدة وفق المعايير المصرية للجودة وسلامة المرضى، وتعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعات والإدارات المعنية، ودمج أدلة العمل الخاصة بتلك القطاعات والإدارات بمعايير الاعتماد المصرية، وتوحيد آليات الرقابة والمتابعة، وتقييم الأداء والمؤشرات.

وأضاف أن الدورة التدريبية تُنفَذ على 3 مراحل؛ تشمل الأولى منها تدريب العاملين في القطاعات والإدارات المعنية، والثانية تدريب مديري الجودة بالمديريات، وعناصر مختارة من الكفاءات في الجودة في المحافظات، بالإضافة إلى تدريب ممثلي الإدارات المعنية على مستوى المديريات، والإدارات الصحية، فيما تشمل المرحلة الثالثة على التطبيق العملي في المنشآت المستهدفة، ويحاضر في الدورة نخبة من خبراء الجودة بالخدمات الصحية، منهم الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد السايس، مدير عام الرقابة، حيث تقام الدورة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 7-8 مايو الجاري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن هذه الدورة تلبي الاحتياجات التدريبية لكافة قطاعات الوزارة؛ بهدف دعم التدريب الطبي والإداري المستمر على أحدث الأساليب العلمية، والاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية في ضوء إستراتيجية مصر2030 لمواكبة أساليب التدريب الطبي المهني، والإداري المتطور للوصول للعائد المرجو من التدريب من حيث كفاءة، وفاعلية، وجودة الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفيات، والمنشآت الصحية التابعة للوزارة.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أحمد طه، إن تدريب الكوادر الطبية يعد استثمارا للمستقبل وأهم ركن في المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة واللبنة الأساسية لسياسة الإصلاح بقطاع الصحة التي تتبناها الدولة المصرية؛ وذلك لإسهامه في تحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات، معربا عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وفقا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع قطاع التدريب بوزارة الصحة والسكان في أكتوبر 2023، الذي يعكس حرص وزير الصحة والسكان على تأهيل كوادر وزارة الصحة وتدريبهم على معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوحيد المفاهيم وتمكينهم من الجاهزية لتأهيل المنشآت الصحية التابعة لجميع القطاعات الوزارة للاعتماد؛ مما ينعكس على تسريع وتيرة منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم الخدمات التأمينية الآمنة للمواطنين المصريين وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية.