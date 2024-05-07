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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفرالشيخ: تنفيذ 18 قرار إزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن الموجة22

صدى البلد

أعلن محافظ كفر الشيخ، جمال نورالدين تنفيذ 18 قرار إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، على مساحة 11 فدانا و8 أسهم، بقرى مركز الحامول، خلال اليوم الـ 14 من المرحلة الثالثة بالموجة الـ 22 لإزالة التعديات ومخالفات البناء.


جاء ذلك خلال متابعته أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، في حضور نائب المحافظ الدكتور عمرو البشبيشى .


وأكد المحافظ، ضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات جديدة، مشيرا إلى الأهمية القصوي التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.


ووجه المحافظ، بحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضى الزراعية، مع إتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنة للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضى الزراعية والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل.

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