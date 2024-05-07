تعرف على موعد التجمع لمعسكر المنتخب ومباريات كأس مصر

قرر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أن يكون تجمع المنتخب الأول يوم 28 مايو بعد انتهاء مباريات الدوري التي تقام يوم 27 من نفس الشهر.

ووفقا لبيان الاتحاد فإن الأجندة الدولية تبدأ بشكل رسمي من يوم 3 الى 11 يونيو.

وذكر الاتحاد أن كل موسم في المواسم السابقة يتم لعب دور الـ 32 من كأس مصر وقت الأجندة الرسمية وبالتالي يغيب كل اللاعبين الدوليين المصريين والأجانب.

وقرر الاتحاد هذا الموسم لعب دور الـ 32 من كأس مصر قبل الأجندة وبالتالي كل اللاعبين المحترفين الأجانب مثال أليو ديانج وسيف الجزيري يمكنهم لعب المباريات بشكل طبيعي مع فرقهم، لأن المباريات تلعب من يوم 28 مايو الى يوم 1 يونيو أي قبل الاجندة بيومين، وفقط لن يلعب مع الاندية لاعبو المنتخب الوطني المصري الأول.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيتم ترك ملعب إستاد القاهرة للمنتخب الأول للتدريب وخوض المباريات وبالتالي الاندية ستلعب على الملاعب البديلة في دور الـ32 لكأس مصر.