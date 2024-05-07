خالد الغندور يزف خبرا سارا لصالح جمعة بعد إيقافه وتغريمه 25 مليون دينار

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إيقاف اللاعب صالح جمعة لمدة 6 أشهر وتغريمه 25 مليون دينار عراقي، على خلفية ما بدر من لاعب الكرخ في مباراة خسارة فريقه (3-2) ضد النجف.

وكتب خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه علي فيسبوك: "في الاستئناف ممكن العقوبة تقل او تبقي كما هي الصراحة الواحد حزين علي هذه الموهبة الكبيرة".

وهكذا ينتهي موسم صالح جمعة مع الكرخ الذي يتولى قيادته المدرب المصري هيثم شعبان، علمًا بأن فريقه يحتل المرتبة الخامسة عشر في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 24 نقطة.