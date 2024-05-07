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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع غدا لمناقشة صفقة تبادل الأسرى

صدى البلد

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي سيعقد اجتماعا غدا لمناقشة صفقة تبادل الأسرى، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وفي وقت سابق اليوم، أدانت الأردن، احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، في بيان له وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إن سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح ومنعها دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوسيع عمليتها العسكرية العدوانية في مدينة رفح، يعد خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً صارخاً لجميع القيم الإنسانية، وسعياً لإفشال جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، يجب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي له ووقفه.

الحرب إسرائيل نتنياهو غزة اخبار التوك شو

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