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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق بمخزن خردة بأسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق - ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال أسوان، من السيطرة على حريق إندلع في مخزن خردة بمنطقة السلخانة دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بنشوب حريق في مخزن للخردة بمنطقة السلخانة مجاور لعدد من المساكن، وعلى الفور تم السيطرة على الحريق من قبل رجال الحماية المدنية، حيث انتقلت إلى مكان الحريق 3 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمساكن المجاورة، دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

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حريق

انتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحريق، وبالفحص رجحت المعاينة المبدئية أن يكون الحريق وقع بسبب جسم مشتعل ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

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