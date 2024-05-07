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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موقف شيكابالا وشلبي من نهائي الكونفدرالية

شيكابالا
شيكابالا

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي المقبلة في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

واطمأن المدير الفني من الثنائي على تطورات حالتهما الطبية في ظل الإصابات التي يعاني منها اللاعبان، وآخر التطورات الخاصة بالبرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع لهما لتجهيزهما للعودة للمشاركة في تدريبات الفريق.

ويعاني "شيكابالا" من إصابة في العضلة الأمامية، في حين يعاني مصطفى شلبي إصابة في العضلة الضامة.

من جانبه أكد "شيكابالا" للمدير الفني على تحسن حالته بشكل كبير خلال الفترة الحالية في ظل البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة وشدد قائد الفريق على مساندته الكاملة للفريق في هذه الفترة قبل مواجهتي نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية ، سواء أصبح جاهزاً للمباراتين أو كان خارج القائمة..

وفي نفس الوقت أكد مصطفى شلبي للبرتغالي جوزيه جوميز على التزامه التام بالبرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له للتعافي من الإصابة كي يكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن في ظل أهمية الفترة الحالية للفريق.

وأدى "شيكابالا" ومصطفى شلبي جلسة علاجية على هامش مران اليوم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع للثنائي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

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