محافظتا الشرقية والدقهلية تشهدان عمليات توريد قمح للصوامع

شهدت محافظتي الشرقية والدقهلية عمليات توريد قمح للشون واللصوامع اليوم، الثلاثاء .

ففي محافظة الشرقية، قالت وكيلة وزارة التموين بالمحافظة فايزة عبدالرحمن، إن ما تم توريده من القمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة بلغ 462 ألفا و921 طنا و145 كيلوجراما.

أكدت وكيلة الوزارة - في بيان اليوم - انتظام العمل بمنظومة توريد القمح المحلي بكافة مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتشوين المحصول من الموردين والمزارعين منذ بداية الموسم، مشددة على ضرورة التزام الجهات المسوقة بالتأمين على كميات الأقماح المحلية التي يتم تسويقها، ضد مختلف الأخطار وذلك من خلال شركات التأمين بمعرفتها وعلى نفقتها، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأشارت إلى أن الأقماح الموردة للشون يتم تخزينها في أجولة (جوت) سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات.

وفي محافظة الدقهلية، أكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة استمرار المتابعة الميدانية علي الطبيعة لأعمال توريد محصول القمح المحلي لعام 2024 للشون والصوامع بنطاق المحافظة، لافتا إلى أن الكميات الموردة من القمح بنطاق المحافظة 203 آلاف و113 طنا اسقبلتها الشون والصوامع بالمحافظة حتي الآن ضمن أعمال توريد القمح بالمحافظة منذ اليوم الأول للتوريد في 15 أبريل الحالي.

وقال وكيل وزارة التموين إن إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريدة 37 موقعا بنطاق المحافظة بسعة تخزنية 289 ألف طن، مضيفا أن عملية التوريد تسير بسلاسة بجميع مواقع التخزين لافتا أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسته بمقر مديرية التموين بالمحافظة وذلك لمتابعة موسم القمح حصاد 2024 وتذليل أي معوقات لهذا الموسم بالتعاون مع هيئة سلامه الغذاء بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بذلك.