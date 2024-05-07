رئيس محلية النواب: تيسيرات عديدة بالقانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، لافتا إلى أن صدور القرار الجديد استغرق وقتا طويلا.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن القانون يحقق مساحة أوسع من الشريحة المستفيدة منه ويسهل الإجراءات.

وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة وعدت ووفت بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، موجها التحية للرئيس السيسي لأنه ساعد على إدخال عدد من التيسيرات على القانون الجديد وما كان لها أن تمر دون تدخل رئاسي.

وأردف أن اللائحة التنفيذية هي روح القانون وبالتالي لم يتم استعجال صدورها، وسيتم تعديل بعض الملاحظات في مرحلة التطبيق، موضحا أنه بعد 60 يوما سيتم عمل جلسة قياس أثر تطبيق.

وواصل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن من تم رفض طلباتهم للتصالح على مخالفات البناء في السابق يتم تقديم تظلم في المركز التكنولوجي التابعين له.