زراعة عين شمس تستضيف الملتقى التعريفي لتحالف مشاريع البيوتكنولوجي

استضافت كلية الزراعة جامعة عين شمس الملتقى التعريفي لتحالف مشاريع البيوتكنولوجي الممول من مشروع بدايتي - أكاديمية البحث العلمي، وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، أ.د جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي،أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د ثناء النوبي القائم بأعمال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ، أ.د أشرف بكري الباحث الرئيسي لتحالف المشاريع، وبمشاركة العديد من الجامعات ومنها جامعة النيل، جامعة الفيوم، جامعة المنصورة، وجامعة الإسكندرية.

يهدف الملتقى إلى تعريف الطلاب والباحثين بمجال البيوتكنولوجي وأهميته المستقبلية، وكيفية عرض تحالف مشاريع البيوتكنولوجي وإمكانات التمويل والدعم المتاحة للباحثين ، وتشجيع البحث العلمي وريادة الأعمال في قطاع البيوتكنولوجيا الزراعية، تعزيز التعاون البحثي بين الجامعات المصرية المختلفة في هذا القطاع الإستراتيجي.

وتضمن الملتقى العديد من الفعاليات وذلك بحضور أ.د عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي لقطاع التنمية التكنولوجية، أ.د أسماء أبو شادي وكيل كلية البايو تكنولوجي، م. محمود طنطاوي المدير التنفيذي لبرنامج دعم مشروعات التخرج أكاديمية البحث العلمي ، بالإضافة الي لفيف من رؤساء الأقسام والسادة أعضاء هيئة التدريس والهىئة المعاونه وبحضور كثيف ومميز من طلاب الكلية بالبرامج المختلفة.

وعلي هامش الفعاليات تم تقديم محاضرة حول التعريف بجهاز تنمية المشروعات والخدمات المقدمة وألقتها د. داليا مصطفى مدرب معتمد بجهاز تنمية المشروعات ،بالإضافة إلى عرض فيديو عن طلاب مشروع التخرج، وعرض تقديمي للطالبة فاطمة أحمد نشأت رئيس مبادرة باحثون ما قبل التخرج بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وساهم بتنظيم الملتقي كلاً من أ.د نجلاء محمد عبيد مدير البرامج الجديدة، د. سماح هاشم الباحث المناوب لتحالف المشاريع ومنسق مشروع التخرج بالبرامج الجديدة.

يذكر أن الملتقي يأتى في إطار الجهود المبذولة لتشجيع البحث العلمي التطبيقي وريادة الأعمال في المجالات العلمية الحيوية والإستراتيجية مثل البيوتكنولوجيا الزراعية لخدمة التنمية المستدامة في مصر.