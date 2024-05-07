مبادرة لبيع كيلو اللحمة بـ250 جنيها.. وشعبة القصابين: لحوم غير شرعية

قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، إنه لا يوجد ما يسمى بمبادرة لتخفيض أسعار اللحوم لـ 250 جنيهًا.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن أي لحمة تباع دون 400 جنيه تكون غير شرعية.



وأردف: إذا كان اللحمة البرازيلي المجمدة والهندي بـ 270 جنيهًا، أيعقل تقولي حد يبيع البلدي بـ 250 جنيهًا.

وأضاف هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، أن هناك جزارين يبعوا مخلفات اللحوم مثل عجل مكسور القدمين أو حتى دخل في مرحلة النفوق.

وأضاف: إزاي الدولة تستورد اللحمة من الخارج وتبيع لحمة جيبوتي بـ 285 جنيهًا والبلدي يتم بيعها بـ 250 جنيهًا.



