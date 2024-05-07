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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بإطلالة صيفية مبهجة | رانيا يوسف تحتفل بشم النسيم

رانيا يوسف
رانيا يوسف

تألقت الفنانة رانيا يوسف، في أحدث جلسة تصوير لها، خلال قضاء إجازة أعياد الربيع وشم النسيم.

وظهرت "رانيا، صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، باطلالة صيفية مبهجة وعلقت: "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شم النسيم".
 

IMG_٢٠٢٤٠٥٠٧_٠٧١١٣٧
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٧_٠٧١١٣٧

تبدأ الفنانة رانيا يوسف تصوير أحدث أفلامها "حمام العريس، والذي تشارك فيه الفنان عمرو عبد الجليل الأسبوع المقبل. 

وشاركت رانيا يوسف خلال الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل بقينا اتنين، والذي حقق نجاحًا خلال فترة عرضه.

وتدور أحداث مسلسل بقينا اتنين في إطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بسبب حال الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

ويقدم النجم شريف منير في أحداث مسلسل "بقينا اتنين" شخصية "أدهم" وزوجته رانيا يوسف تقدم شخصية "ياسمين"، فيما يقدم إدوارد شخصية "ياسر" صديق "أدهم" المقرب، ويظهر الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في آخر ظهور له بشخصية "شريف" بينما تقدم مروة عبدالمنعم شخصية "ريكو" و يوسف عثمان يقدم شخصية "سيف"، وتقدم الفنانة القديرة ميمي جمال شخصية "نادية".

كما يظهر في الأحداث عدد من الشخصيات الأخرى، إذ تقدم نانسي هلال شخصية "ريم" ابنة شريف منير ورانيا يوسف، بينما تقدم عزة لبيب شخصية "سناء"، ويقدم ياسر الطوبجي شخصية "عاصم"، بينما يقدم تامر فرج شخصية "زين"، ويقدم محمد نشأت شخصية "يحيي"، ونبيل علي ماهر يقدم شخصية "دكتور حاتم"، بينما يقدم الفنان القدير عزت زين شخصية "سامي"، ويقدم زياد الشرقاوي شخصية "مروان".

 

IMG_٢٠٢٤٠٥٠٧_٠٧١١٣٧
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٧_٠٧١١٣٧

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