هنا الزاهد تلفت الأنظار بإطلالة ملائكية.. صور

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابيعها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا لأحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت هنا الزاهد وهي تتألق بإطلالة متميزة وجذابة مرتدية "سويتر" أبيض، مما حازت على إعجاب الكثير من محبيها.

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آخر أعمال هنا الزاهد

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي يعرض حاليًا من السينمات، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.