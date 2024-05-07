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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هنا الزاهد تلفت الأنظار بإطلالة ملائكية.. صور

هنا الزاهد
هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابيعها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا لأحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت هنا الزاهد وهي تتألق بإطلالة متميزة وجذابة مرتدية "سويتر" أبيض، مما حازت على إعجاب الكثير من محبيها.

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IMG_٢٠٢٤٠٥٠٦_١٣٤٩٥٣

آخر أعمال هنا الزاهد

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي يعرض حاليًا من السينمات، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

IMG_٢٠٢٤٠٥٠٦_١٣٤٩٥٣
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٦_١٣٤٩٥٣

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