عالمي| رضا سليم يضرب الاتحاد بالهدف الثاني للأهلي

نجح رضا سليم في تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمي الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن ‏منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.‏

وتمكن رضا سليم في تسجيل الهدف الثاني للأهلي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ٣١ من عمر الشوط الأول، لتصبح النتيجة 2-0 للأهلي.

ونجح وسام أبو علي في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة، والتى تسبب فيها عمر كمال عبد الواحد بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري التي تجمع الفريقين ضمن ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.‏

خط الوسط:‏ أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

خط الهجوم:‏ وسام أبو علي.