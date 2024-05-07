القومي لحقوق الإنسان يشارك في الاجتماع السنوي للمؤسسات الوطنية بالأمم المتحدة

شارك وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب وعضوية السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس وعضوي المجلس نهاد أبو القمصان وسعيد عبد الحافظ.

ناقش وفد المجلس القومي على مدار يومين مع أعضاء التحالف العالمي قضايا حقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية والإفريقية، فيما ساهمت رئيسة المجلس بـ7 مداخلات في بنود جدول الأعمال كان أهمها التأكيد أن ما يحدث في فلسطين يخضع لمناقشات التحالف باعتباره ذا صلة بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني.

أكدت رئيسة المجلس، أن التحديات المالية التي تواجه المؤسسات الوطنية تتطلب جهودا أكبر للتغلب على هذه المصاعب، كما طالبت "خطاب" بالعمل على تنفيذ مخرجات ملتقى التحالف 2021-2022.

كما دعت رئيسة المجلس إلى ضرورة مراجعة التحالف للخطوط الاسترشادية المتعلقة باعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

طالبت السفيرة "خطاب" اليوم، بضرورة نشر قاعدة البيانات على موقع التحالف الدولي.

من ناحية أخرى، شارك السفير محمود كارم في فعاليات الندوة التي ناقشت دور المؤسسات الوطنية في دعم وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار كارم في مداخلاته إلى التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية في هذا الإطار وعرض الممارسات الجيدة التي يقوم بها المجلس القومي في مصر ومعالجة الشكاوى ذات الصلة.