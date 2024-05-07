"بحوث الصحراء" ينظم ورشة عمل عن الهيدروجين الأخضر ومستقبل الطاقة المتجددة

افتتح د. محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ورشة عمل بعنوان الهيدروجين الأخضر مستقبل الطاقة المتجددة وبمشاركة 300 من الباحثين والمهتمين ممثلين 25 دولة، وذلك على هامش فاعليات المؤتمر الدولى لتحلية المياه EURO MED 2024 والمنعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024 بالتعاون بين مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء و الجمعية الاوروبية لتحلية المياه EDS.

وصرح الدكتور حسام شوقى، رئيس مركز بحوث الصحراء، بأن الورشة تناولت مقترحات استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة الجديدة لتحلية المياه وذلك لمواجهة تحديات الشح المائى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستكمل أنه إيمانا بالدور الهام للمراكز البحثية وسبل التعاون البناء وفتح قنوات التواصل مع الهيئات الدولية العاملة فى مجال تقنيات الطاقة المتجددة مما يسهم فى إيجاد الحلول الفعالة لمواجهة تحديات التنمية فى ظل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية المصرية وإيمانها بأن البحث العلمى هو منارة التنمية الحقيقية.

