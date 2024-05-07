كهربا يسجل الهدف الرابع للأهلي في مرمى الاتحاد بالدوري

أحرز محمود عبدالمنعم كهربا الهدف الرابع للنادي الأهلي في مرمى الاتحاد السكندري لتصبح النتيجة 4-1 للمارد الأحمر، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن ‏منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.‏

ونجح كهربا في تسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 65 بعد أن تسبب فيها كريم فؤاد واحتسبها محمد معروف حكم اللقاء.

ونجح بواتينج لاعب الاتحاد في تسجيل الهدف الاول لفريقه في الدقيقة ٥٨ من عمر اللقاء، بعد تسديد قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار مصطفى شوبير.

وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول من مواجهة الاتحاد السكندري بالتقدم بثلاثية نظيفة، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن ‏منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.‏

ونجح وسام أبو علي في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء، والتى تسبب فيها عمر كمال عبد الواحد بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

رضا سليم وعمر كمال عبد الواحد يسجلان

وتمكن رضا سليم من تسجيل الهدف الثاني للأهلي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ٣١ من عمر الشوط الأول.

وسجل عمر كمال عبد الواحد الهدف الثالث في الدقيقة ٤١ من عمر الشوط الأول من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري التي تجمع الفريقين ضمن ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.‏

خط الوسط:‏ أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

خط الهجوم:‏ وسام أبو علي.