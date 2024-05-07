تعرف على موقف محمد صبحي من نهائي الكونفدرالية

انتظم محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

جاء ذلك عقب تماثل الحارس للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن مزق في العضلة الضامة، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي وعلاجي خاص خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وشارك محمد صبحي في تدريبات حراس المرمى تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب الحراس، بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعداداً للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.