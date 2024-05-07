هددت سيدات القاهرة.. إحالة ياسمين للجنايات لاتهامها بانتحال صفة ضابط لكسب الأموال

أحال المحامي العام لنيابة حلون الكلية ياسمين صاحبة أشهر صفحة فيس بوك فى حلوان وذلك لاتهامها بانتحال صفة رجل وتسجيل فيديوهات لسيدات من كل أنحاء القاهرة وتهديدهم وابتزازهم بصور وفيديوهات جنسية وانتحال صفة ضابط شرطة لتهديد الضحايا واستغلالهم.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة هددت المجني عليها كتابةً بإفشاء أمور مخدشه لشرفها مهدداً إياها بنشر أمور شخصية لها تحصلت عليها منها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب دفع مبالغ مالية وبتكليف بأمر إرسالها لصور ومقاطع مصورًا لها.

كما انتهكت حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهم ملتقطة لهم صورا بمكان خاص بأحد مواقع وقامت بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي التيك توك - والتي تنتهك خصوصيتهم وأرسلت إليهم بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية على تطبيقي - الفيس بوك والواتس أب دون رضائها.



كما تعمدت إزعاج المجني عليهم بإساءة إستعمال أجهزة الإتصالات وتداخلت في إحدى الوظائف العمومية - ضابط الشرطة دون أن يكون لها صفة رسمية من الحكومة أو أذن منها بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.