إنبي يعلن تأهله لكأس الكونفدرالية الإفريقية

أعلن نادي إنبي بشكل رسمي عن مشاركته في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل 2024-2025 بعد نهاية جولات الدور الأول.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "نادى إنبي يعلن مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل بعد هزيمة الاتحاد السكندري أمام الأهلي".

ويحتل إنبي المركز الرابع في الوقت الحالي برصيد 32 نقطة، من أصل 21 مباراة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 32 نقطة، من أصل 20 مباراة، ويحتل بيراميدز الصدارة برصيد 41 نقطة من أصل 18 لقاء، ثم المصري في الوصافة برصيد 37 نقطة من أصل 20 لقاء ثم زد برصيد 33 نقطة من أصل 21 لقاء.