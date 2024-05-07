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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو العينين: نحتاج إلى إصلاح اقتصادي كامل لتشجيع الاستثمار والتصنيع والتصدير.. فيديو

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للجنة الخطة والموازنة بالمجلس، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن ملاحظات وتوصيات حساب ختامي موازنة 2022/2023، مضيفًا أن الأرقام تتحدث عن نفسها.

وقال أبو العينين في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من الواضح أن الحكومة قامت بدور كبير لضبط المصروفات وزيادة الايرادات، إلا أن الإيرادات الحالية لا تعكس القوة الكامنة للاقتصاد المصري.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن الإيرادات العام الماضي زادت 7% والعام المقبل ستزيد أكثر، إلا أنها لا تعكس القوة الكامنة للاقتصاد الوطني ولا تحقق طموحاتنا ولا تسد العجز المزمن فى الموازنة العامة.

وشدد النائب محمد أبو العينين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاحا اقتصاديا كاملا يشجع الاستثمار والانتاج والتصدير يسير جنبا إلى جنب مع الإصلاح المالي والنقدي، مؤكدا أن مصر تأثرت الفترة الماضية بالأحداث العالمية، وأهمها تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة وسيكون لذلك أثار فى المستقبل.

وقال وكيل البرلمان: كان الله في عون الحكومة في ظل التحديات الحالية، خصوصا وأن القادم أخطر، متابعا: علينا مخاطبة العالم بمشروعات عملاقة كبيرة مثل رأس الحكمة.

وشدد أبو العينين، على ضرورة العمل على مشروعات عملاقة في الزراعة والسيارات وصناعات المستقبل والتكنولوجيا الحديثة، وجذب كبار الشركات العالمية فى هذه المجالات لعمل قيمة مضافة وإيرادات حقيقية جديدة للدولة، ولابد أن يكون شغلنا الشاغل هو جذب هذه الاستثمارات وعلينا الترويج لأنفسنا بلغة جديدة لزيادة الاستثمارات وحتى نكون جزء من سلاسل الإمداد في العالم، مشددا على أهمية تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي والعربي.


 

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