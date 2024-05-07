لميس الحديدي بعد غلق معبر رفح من الجهة الفلسطينية: وضع إنساني معقد|فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن تطورات الأوضاع سريعة ومتلاحقة وأنه مساء اليوم وصلت وفود حماس وإسرائيل للقاهرة لبدء المفاوضات ويتزامن مع ذلك تواجد الوفدين الأمريكي والقطري.



وأضافت لميس الحديدي عبر برنامجها برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON:" ميدانيا وعلى الارض واصلت إسرائيل عدوانها على القطاع وإحتلت معبر رفح وأغلقته من الجانب الفلسطيني بقواتها البرية ورفعت علم إسرائيل لاول مرة منذ 19 عاماً الذي تزامن مع إنسحاب إسرائيل من القطاع "

وشددت الإعلامية لميس الحديدي، أنه بتطور الاوضاع الاخير وإغلاق معبر رفح يكون معبري كرم أبو سالم ورفح وهما منفذ الحياه الوحيد لقطاع غزة لوصول المساعدات مغلقين".

واصلت: " نتحدث عن وضع إنساني شديد الخطورة شديد التعقيد مع تدهور الاوضاع الصحية في غزة وتوقف المساعدات ومنع خروج المصابين ممن يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية وكل قائمة المصابين لم يتم خروجهم والمساعدات الان مكدسة، على المعبر من الجهة المصرية".



استطردت: "نثق في قدرة المفاوض المصري في التوصل لاتفاق يحقن دماء الشعب الفلسطيني ومحاولة تقريب المواقف لأننا لا نريد أي فرصة تضيع على الفلسطينين لكي تبدأ الهدنه ونبدأ في إعادة الاعمار وإدخال المساعدات وبعض التهدئة".

