"تموين الإسكندرية": إغلاق مصنع يعمل بدون ترخيص لقيامه بتجميع الزيوت المستعملة

ترأس المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة تموينية مكبرة على مصانع المواد الغذائية، وذلك بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بقيادة اللواء محمد أبوكيلة مدير فرع الجهاز بالمحافظة وفريق العمل التابع له، الإدارة العامة لمباحث التموين.



وأسفرت الحملة عن إغلاق مصنع يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة لقيامه بتجميع الزيوت المستعملة، والتحفظ على عدد ٨٧٠ جركن زيت أصفر بدون بيانات يزن الچركن ٢٠ لترا بإجمالي ٤٠٠ر١٧ طن.



تم تشميع المصنع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفة للعرض على النيابة العامة.