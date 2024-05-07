عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يشيد بالمنتج المصري في معرض "سوق السفر العربي" بدبي

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فوده

تفقد محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فوده برفقة عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة الجناح المصري بمعرض "سوق السفر العربي"، الذي انطلقت فعالياته، اليوم الثلاثاء، في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى بعد غد الخميس بمشاركة قياسية هي الأكبر في تاريخ الحدث بنحو 2300 عارض يمثلون 165 دولة.

وذكر بيان لمحافظة جنوب سيناء أن المحافظ أشاد بالتطور الهائل في عرض المنتج المصري السياحي المتنوع، بهذا المعرض الرائد .. مشيرا إلى أن الجناح المصري شهد العديد من الفاعليات للتعريف بالمستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، كما أنه شهد تطويراً في منهجية العرض السياحي المصري من خلال شاشات العرض والشاشات التفاعلية.


وأشاد المحافظ بالأجنحة العربية المشاركة في الدورة الــ31 من معرض "سوق السفر العربي بدبي"، مؤكدا على مكانة دبي كوجهة رئيسة لأنشطة السياحة والسفر في المنطقة، ودورها البارز في تشكيل ملامح مستقبل السفر والسياحة من خلال جمعها لأبرز قادة القطاع على مستوى العالم.


كما أشار إلى المشاركة المصرية، في المعرض والتي تأتي في إطار الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربي ولاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي والتي من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه يعد فرصة لعقد اللقاءات الرسمية والمهنية لتعزيز التعاون المشترك لدفع معدلات السياحة العربية، كما حل المحافظ ضيفا على عدد من المحطات الإعلامية العربية تناول من خلالها آليات التعاون بين مصر والدول العربية في المجال السياحي.


كما أشاد المحافظ بالمسابقة التي ينظمها الجناح المصري للمهنيين والإعلاميين وجوائزها المتمثلة فى رحلات للفائزين لزيارة المقصد السياحي المصري.
ويعد سوق السفر بدبي الحدث الأكبر والأهم سياحياً بالمنطقة العربية وأفريقيا، كما أنه يسلط الضوء هذا العام علي موضوع " تمكين الابتكار - تطوير قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال ".


وتأتي المشاركة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربي ولاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي والتي من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه يعد فرصة لعقد اللقاءات الرسمية والمهنية لتعزيز التعاون المشترك لدفع معدلات السياحة العربية البينية بين البلدين.


وتشارك وزارة السياحة والآثار المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في سوق السفر العربي بحضور سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة السفير شريف عيسى، ونائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة غادة شلبي، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي، وقنصل مصر العام بدبي السفير حسام حسين، والقنصل التجاري المصري في دبي السفير أشرف حمدي، ورئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي محمد سلامة.


وقد زار الجناح المصري في أول أيام المعرض وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان الجابر، حيث أشاد بالجناح وتصميمه وعدد العارضين المشاركين، مؤكداً على حبه لمصر والتي أحد أفضل المقاصد السياحية بالنسبة له، معرباً عن تمنياته للوفد المصري بالنجاح والتوفيق خلال أيام المعرض.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق خالد الغندور على فوز الأهلي أمام الاتحاد برباعية

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

لمدة 74 يوماً| تغيير جديد في جداول تخفيف أحمال الكهرباء.. والحكومة تزف بشرى سارة

عمرو الدردير يعلق على فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري برباعية

أسعار الحديد الآن في مصر بعد فتح التصالح على مخالفات البناء

صدمة لكولر | الأهلي يفتقد نجم الفريق أمام بلدية المحلة في الدوري

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي أنا بعشقه.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

مصدر رفيع المستوى: لا صحة بشأن تولي مصر أية مسئوليات أمنية داخل غزة

ترشيحاتنا

عشت قصة حب مع فنان شهير.. رغدة شلهوب تكشف أسرارًا بحياتها لأول مرة|فيديوجراف

بعد ظهور جروبات شاومينج.. برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة الغش في الامتحانات

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق .. تعرف على السبب

أول سيارة من البلاستيك.. تتحدى الكهربائية والبنزين

اللائحة تحسم تأهل الفرق المصرية للبطولات الإفريقية| تعرف عليها

امرأة غزة الحديدية.. الطبيبة أميرة العسولي تكشف حكايات عن عملها البطولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحمالات.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة لافتة

بعد الطلاق.. زوجة تامر حسنى تثير الجدل برفقته بإطلالة ملفتة

إبراهيم السمان يخوض أولى بطولاته المطلقة بـ فيلم مخ في التلاجة.. صور

بملابس ملفتة.. بوسي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ