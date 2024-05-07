محافظ جنوب سيناء يشيد بالمنتج المصري في معرض "سوق السفر العربي" بدبي

تفقد محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فوده برفقة عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة الجناح المصري بمعرض "سوق السفر العربي"، الذي انطلقت فعالياته، اليوم الثلاثاء، في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى بعد غد الخميس بمشاركة قياسية هي الأكبر في تاريخ الحدث بنحو 2300 عارض يمثلون 165 دولة.

وذكر بيان لمحافظة جنوب سيناء أن المحافظ أشاد بالتطور الهائل في عرض المنتج المصري السياحي المتنوع، بهذا المعرض الرائد .. مشيرا إلى أن الجناح المصري شهد العديد من الفاعليات للتعريف بالمستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، كما أنه شهد تطويراً في منهجية العرض السياحي المصري من خلال شاشات العرض والشاشات التفاعلية.



وأشاد المحافظ بالأجنحة العربية المشاركة في الدورة الــ31 من معرض "سوق السفر العربي بدبي"، مؤكدا على مكانة دبي كوجهة رئيسة لأنشطة السياحة والسفر في المنطقة، ودورها البارز في تشكيل ملامح مستقبل السفر والسياحة من خلال جمعها لأبرز قادة القطاع على مستوى العالم.



كما أشار إلى المشاركة المصرية، في المعرض والتي تأتي في إطار الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربي ولاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي والتي من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه يعد فرصة لعقد اللقاءات الرسمية والمهنية لتعزيز التعاون المشترك لدفع معدلات السياحة العربية، كما حل المحافظ ضيفا على عدد من المحطات الإعلامية العربية تناول من خلالها آليات التعاون بين مصر والدول العربية في المجال السياحي.



كما أشاد المحافظ بالمسابقة التي ينظمها الجناح المصري للمهنيين والإعلاميين وجوائزها المتمثلة فى رحلات للفائزين لزيارة المقصد السياحي المصري.

ويعد سوق السفر بدبي الحدث الأكبر والأهم سياحياً بالمنطقة العربية وأفريقيا، كما أنه يسلط الضوء هذا العام علي موضوع " تمكين الابتكار - تطوير قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال ".



وتأتي المشاركة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربي ولاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي والتي من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه يعد فرصة لعقد اللقاءات الرسمية والمهنية لتعزيز التعاون المشترك لدفع معدلات السياحة العربية البينية بين البلدين.



وتشارك وزارة السياحة والآثار المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في سوق السفر العربي بحضور سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة السفير شريف عيسى، ونائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة غادة شلبي، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي، وقنصل مصر العام بدبي السفير حسام حسين، والقنصل التجاري المصري في دبي السفير أشرف حمدي، ورئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي محمد سلامة.



وقد زار الجناح المصري في أول أيام المعرض وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان الجابر، حيث أشاد بالجناح وتصميمه وعدد العارضين المشاركين، مؤكداً على حبه لمصر والتي أحد أفضل المقاصد السياحية بالنسبة له، معرباً عن تمنياته للوفد المصري بالنجاح والتوفيق خلال أيام المعرض.

