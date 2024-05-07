بعد ظهور جروبات شاومينج.. برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة الغش في الامتحانات

طالبت حنان بشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة تطبيق عقوبات الغش في الامتحانات للقضاء نهائيا عليه خصوصيا بعد عودة جروبات شاومينج على فيس بوك وتليجرام للظهور من جديد قبل ساعات من انطلاق امتحانات الترم الثاني 2024 ، المقرر انطلاقها في المدارس ابتداء من غد الأربعاء.

ظاهرة الغش تتسبب في تشويه قيم التعليم

وأضافت “بشار” لـ"صدى البلد"، إن ظاهرة الغش تتسبب في تشويه قيم التعليم وتهديد فرص التعلم الحقيقي، حيث يفقد الغشاشون الفرص التي يمكن أن يتعلموها من عملية الدراسة والامتحان، ومن جهة أخرى، يقدم الطلاب الذين يثبتون جدارتهم من خلال الامتحانات صورة صحيحة لمستواهم وقدراتهم.

شددت "بشار" علي تغليظ العقوبة قائلة: «من أمن العقاب أساء الأدب»، فعندما يحرم من دخول الامتحان مثل ما يحدث فى الجامعة، ستقل ظاهرة الغش تدريجيا وتنتهى.

أوضحت عضو مجلس النواب أن الغش في الامتحانات يمثل تحديًا كبيرًا لقيم التربية والتعليم، موضحًا أن الامتحان يعتبر وسيلة رئيسية لتقييم تحصيل الطلاب وضمان تحقيق مبدأ التساوي والعدالة، ولذا يعد الغش تصرفًا يخل بكل هذه القيم.

وعادت جروبات شاومينج على فيس بوك وتليجرام للظهور من جديد قبل ساعات من انطلاق امتحانات الترم الثاني 2024 ، المقرر انطلاقها في المدارس ابتداء من غد الأربعاء.

ونشرت أحد جروبات شاومينج على فيس بوك رسالة نصها: طلابنا حبايبنا عاملين ايه؟ خايفين من الامتحانات.. معانا متقلقوش لان هدفنا دايما اننا نساعدك.. نتمنى لكم دائما الخير وعلشان بنحبكم هنكون معاكو زي السنين اللي فاتت.. وحاليا متاح الحجز ودايما هدفنا مساعدتكم في المقام الأول.. لانك معانا هتقفل يعني هتقفل الدرجات النهائية.

وكتب جروب آخر من جروبات شاومينج رسالة نصها: الف مبروك مقدما لكل طلابنا اللي حجزوا وهيقفلوا وبنتمنالكم التوفيق والنجاح الدائم، وبالنسبه للطلاب اللي ماحجزوش بنقولكم متقلقوش الحجز لسه متاح بقرار من الإدارة لاننا هدفنا الأول مساعدتكم جميعا.. معانا هتقفل يعني هتقفل.

فيما كتب جروب ثالث لشاومينج قائلا: استلم امتحان الساعة خمسة الفجر بالكتير .. ومعانا مدرسين بتحل الامتحانات قبل اللجنة الي حابب يحجز يبعت خاص بسرعة مفيش وقت.