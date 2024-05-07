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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خالد شعيب: محافظة مطروح من أهم المقاصد السياحية المصرية

صدى البلد

أكد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم /الثلاثاء/ إن مطروح تعد أهم المقاصد السياحية المصرية لما تتمتع به من مقومات للجذب السياحي، وبما تضمه من آثار ورمال وعيون مياه طبيعية وغيرها خاصة بواحة سيوة بهويتها الفريدة والمميزة عبر العصور والحضارات المتعاقبة. 


جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر “سيوة عبرالعصور–دراسات بيئية فى التراث الموروث”، الذي ينظمه اتحاد الأثريين المصريين. 


وعلى هامش المؤتمر تفقد محافظ مطروح معرض الرسوم والكتابات للدكتور خالد سعد، كأول معرض له في سيوة، مشيرا إلى ما تعبر عن الخطوط والرسومات من معانى لتاريخ الحضارات القديمة وتقدمها. 


وأوضح شعيب أن محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، حافظت على تلك المعالم الأثرية تعظيماً لتاريخ المحافظة وتراثها وليضعها فى المكانة العالمية وليس المحلية فقط.
وأشار إلى أنه تم إنشاء عدد من المنشآت للحفاظ على التاريخ والتراث ومنها متحف لتراث مطروح ضمن مكونات مكتبة مصر العامة، وكذلك إنشاء متحف إقليمي لآثار مطروح يضم أكثر من ألف قطعة، بالإضافة إلى تطوير عدد من المناطق السياحية والأثرية، كذلك تمت أعمال التطوير والتنسيق الحضارى لتحسين الصورة البصرية وسط الواحة بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى، بما يتلائم مع الطابع البيئى خاصة حول قلعة شالى، كذلك العمل على تطوير الصناعات التراثية والحفاظ عليها مع تدريب وتأهيل الشباب في مجال الصناعات الغذائية والبيئية والحرفية، كالكليم والجريد والمشغولات الذهبية والفضية بهدف الحفاظ على التراث البيئى وتوفير فرص عمل للشباب، ومشاركتهم فى المعارض والمحافل الداخلية والخارجية والمشاركة.


ولفت إلى أنه تم تنظيم عدد من المهرجانات الفلكلورية والتراث، كمهرجان الهجن والفروسية وغيرها بما تحمله من تراث وعادات أصيلة ومميزة لأهالى مطروح، مؤكدا أهمية تسليط الضوء والترويج لكافة الإمكانات والموارد المتاحة خاصة السياحية بالتوازي مع الأهمية الاقتصادية للقطاع السياحى وكيفية الإستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والسياحية الفريدة، موجها الشكر لاتحاد الأثريين المصريين في تنظيم المعرض مع أهمية الخروج بتوصيات فاعلة قابلة للتطبيق. 


بدوره، وجه الدكتور أيمن وزيرى أمين عام المؤتمر رئيس اتحاد الأثريين المصريين، الشكر لجميع المشاركين في تنظيم المؤتمر بصورة تعكس الاهتمام بالتاريخ والآثار وأهميتها في السياحة لتحتل المناطق المصرية، وخاصة سيوة بما حباها الله من طبيعية وتنوع سياحي مكانتها العالمية، مشيرا إلى تاريخ سيوة في العصور القديمة. 


وفي نهاية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام أهدى رئيس الأثريين المصريين درع الاتحاد لمحافظ مطروح، تقديرا لدعمه للمؤتمر تحت رعايته وتذليل كافة العقبات، كما أهدى محافظ مطروح درع المحافظة لرئيس اتحاد الأثريين المصريين، وكذلك لامين المجلس الأعلى للآثار، كما تم تكريم المؤتمر للسكرتير العام وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية المشاركة في دعم وتنظيم المؤتمر.
 

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