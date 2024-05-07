محافظ كفر الشيخ: إحلال وتجديد خط مياه الشرب بقرية إبشان بتكلفة 282 ألف جنيه

أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إحلال وتجديد خط مياه الشرب بقرية (إبشان) في مركز بيلا، بتكلفة 282 ألف جنيه.



ووجه محافظ كفر الشيخ - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - باستمرار تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمراكز ومدن المحافظة؛ لتدعيم ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب، بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.



وقال:"إنه يُجرى حاليًا أعمال إحلال وتجديد لخط مياه الشرب بإحدي شوارع قرية إبشان بمركز بيلا لتغيير الخط القديم المتهالك بأخر جديد يتواكب مع متغيرات الحياة الحديثة، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، حيث يتم تغيير خط مياه الشرب بمنطقة المشروع بقرية إيشان، بطول 500 م وقطر 4 بوصة بتكلفة إجمالية 282 ألف جنيه، بهدف تغيير خطوط المياه الاسبستوس القديمة بخطوط جديدة بلاستيكية، حفاظاً على صحه وسلامة المواطنين".



وأشار إلى أن هذه الخطوط آمنة تماماً ولا تتعرض للكسر والضخ بها يكون أقوى ولا تتسبب فى تلويث المياه، مثمناً مجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وأدائها المتميز في تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بمركز ومدينة بيلا، والتي جري تنفيذها بمعرفتها أو استلامها من الجهاز التنفيذى التابع للهيئة القومية لمشروعات المياه والصرف الصحى بالمحافظة، بإشراف اللواء حسن عبد الغني، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.



من جانبه، قال رئيس مدينة بيلا، أنه يجري الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بعدد من شوارع قرية إبشان، وتشمل إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر 4 بوصة بطول 500 متر، مؤكداً أن شركة مياه الشرب حريصة علي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير كوب مياه نظيف مطابق للمعايير القياسية لجودة مياه الشرب، وتحسين ضغوط المياه في الشبكات والتغلب على ضعف المياه، لضمان وصولها إلى الأدوار العليا.