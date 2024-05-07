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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحذيرات من عودة شاومينج.. «تعليم النواب» تطالب بتطبيق إجراءات مكافحة الغش بكل أشكاله

الغش في الامتحانات
الغش في الامتحانات

حذّرت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب من عودة جروبات شاومينج على فيس بوك وتليجرام للظهور من جديد قبل ساعات من انطلاق امتحانات الترم الثاني 2024 ، المقرر انطلاقها في المدارس ابتداء من غدٍ الأربعاء.

 

مكافحة الغش بكل أشكاله بداية من التفتيش الإلكتروني 

 

وأكدت “العسيلي" في تصريحات  لـ"صدى البلد" علي أهمية تطبيق جميع الإجراءات التى قرّرتها الوزارة لمكافحة الغش بكل أشكاله بداية من التفتيش الإلكتروني قبل دخول اللجان، حتى وجود كاميرات مراقبة داخل اللجان للمتابعة المستمرة خلال فترة الامتحانات، بالإضافة إلى التأكيد على دخول ورقة الامتحانات في الوقت المحدد، إضافة لاتخاذ إجراءات ضد حالات الغش الإلكتروني التي تتم بسبب التطور التكنولوجي الكبير ومنع تسريب أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان الامتحانات، ومنع دخول أى وسيلة إلكترونية سواء التليفونات المحمولة أو التابلت وأى وسيلة سمارت مثل الساعات أو السماعات.

 

وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم  التربية  بإصدار تعليمات حاسمة ومشددة لجميع القائمين على امتحانات الثانوية العامة بعدم تسريب الامتحانات، لافتة الي أن مسئولية مكافحة الغش تأتي على عاتق الأساتذة والمؤسسات التعليمية، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال تفعيل أساليب التقييم الشفافة، وتعزيز قيم النزاهة والاعتماد على النفس، وتوفير بيئة تحفز الطلاب على تحقيق التفوق بمجهودهم الشخصي.

وعادت جروبات شاومينج على فيس بوك وتليجرام للظهور من جديد قبل ساعات من انطلاق امتحانات الترم الثاني 2024 ، المقرر انطلاقها في المدارس ابتداء من غد الأربعاء.

ونشر أحد جروبات شاومينج على فيس بوك رسالة نصها: طلابنا حبايبنا عاملين ايه؟ خايفين من الامتحانات.. معانا متقلقوش لأن هدفنا دايمًا إننا نساعدك.. نتمنى لكم دائما الخير وعلشان بنحبكم هنكون معاكو زي السنين اللي فاتت.. وحاليا متاح الحجز ودايما هدفنا مساعدتكم في المقام الأول.. لأنك معانا هتقفل يعني هتقفل الدرجات النهائية.

 

وكتب جروب آخر من جروبات شاومينج رسالة نصها: الف مبروك مقدما لكل طلابنا اللي حجزوا وهيقفلوا وبنتمنالكم التوفيق والنجاح الدائم، وبالنسبة للطلاب اللي ماحجزوش بنقولكم متقلقوش الحجز لسه متاح بقرار من الإدارة لاننا هدفنا الأول مساعدتكم جميعا.. معانا هتقفل يعني هتقفل.

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