بعد عودة شاومينج.. برلماني يكشف سلبيات الغش في الامتحانات على الطلاب

كشف علي الدسوقي عضو مجلس النواب، سلبيات الغش في الامتحانات، مؤكدا علي كونها تعد من أخطر المشكلات التي تواجه العملية التعليمية، فهي تؤدي إلى العديد من الآثار السلبية على الطالب والمجتمع.

تدني مستوى التحصيل العلمي للطلاب

وأكد الدسوقي في تصريح لـ"صدى البلد"، أن من أهم الأثار السلبية علي الطالب هي تدني مستوى التحصيل العلمي للطلاب حيث يعتمد الطلاب على الغش للحصول على درجات عالية دون الحاجة إلى التعلم الحقيقي، مما يؤدي إلى تدني مستوى تحصيلهم العلمي، بالاضافة الي فقدان الثقة في المؤسسات التعليمية.

وأكد عضو مجلس النواب علي ضرورة تحفيز الطلاب على تحقيق النجاح بجهدهم الشخصي، وتوجيههم نحو القيم التربوية مثل النزاهة والاعتماد على النفس، ويمكن ذلك من خلال تنظيم فعاليات توعية وورش عمل حول أهمية النجاح الشخصي والتعلم الحقيقي.

وعادت جروبات شاومينج على فيس بوك وتليجرام للظهور من جديد قبل ساعات من انطلاق امتحانات الترم الثاني 2024 ، المقرر انطلاقها في المدارس ابتداء من غد الأربعاء.

ونشرت أحد جروبات شاومينج على فيس بوك رسالة نصها: طلابنا حبايبنا عاملين ايه؟ خايفين من الامتحانات.. معانا متقلقوش لان هدفنا دايما اننا نساعدك.. نتمنى لكم دائما الخير وعلشان بنحبكم هنكون معاكو زي السنين اللي فاتت.. وحاليا متاح الحجز ودايما هدفنا مساعدتكم في المقام الأول.. لانك معانا هتقفل يعني هتقفل الدرجات النهائية.

وكتب جروب آخر من جروبات شاومينج رسالة نصها: الف مبروك مقدما لكل طلابنا اللي حجزوا وهيقفلوا وبنتمنالكم التوفيق والنجاح الدائم، وبالنسبه للطلاب اللي ماحجزوش بنقولكم متقلقوش الحجز لسه متاح بقرار من الإدارة لاننا هدفنا الأول مساعدتكم جميعا.. معانا هتقفل يعني هتقفل.