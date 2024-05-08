عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد عودة شاومينج.. برلماني يكشف سلبيات الغش في الامتحانات على الطلاب

الغش في الامتحانات
الغش في الامتحانات

كشف علي الدسوقي عضو مجلس النواب، سلبيات الغش في الامتحانات، مؤكدا علي كونها  تعد من أخطر المشكلات التي تواجه العملية التعليمية، فهي تؤدي إلى العديد من الآثار السلبية على الطالب والمجتمع.

تدني مستوى التحصيل العلمي للطلاب

وأكد الدسوقي في تصريح لـ"صدى البلد"، أن من أهم الأثار السلبية علي الطالب هي تدني مستوى التحصيل العلمي للطلاب حيث يعتمد الطلاب على الغش للحصول على درجات عالية دون الحاجة إلى التعلم الحقيقي، مما يؤدي إلى تدني مستوى تحصيلهم العلمي، بالاضافة الي فقدان الثقة في المؤسسات التعليمية.

 

وأكد عضو مجلس النواب علي ضرورة تحفيز الطلاب على تحقيق النجاح بجهدهم الشخصي، وتوجيههم نحو القيم التربوية مثل النزاهة والاعتماد على النفس،  ويمكن ذلك من خلال تنظيم فعاليات توعية وورش عمل حول أهمية النجاح الشخصي والتعلم الحقيقي.

وعادت جروبات شاومينج على فيس بوك وتليجرام للظهور من جديد قبل ساعات من انطلاق امتحانات الترم الثاني 2024 ، المقرر انطلاقها في المدارس ابتداء من غد الأربعاء.

ونشرت أحد جروبات شاومينج على فيس بوك رسالة نصها: طلابنا حبايبنا عاملين ايه؟ خايفين من الامتحانات.. معانا متقلقوش لان هدفنا دايما اننا نساعدك.. نتمنى لكم دائما الخير وعلشان بنحبكم هنكون معاكو زي السنين اللي فاتت.. وحاليا متاح الحجز ودايما هدفنا مساعدتكم في المقام الأول.. لانك معانا هتقفل يعني هتقفل الدرجات النهائية.

 

وكتب جروب آخر من جروبات شاومينج رسالة نصها: الف مبروك مقدما لكل طلابنا اللي حجزوا وهيقفلوا وبنتمنالكم التوفيق والنجاح الدائم، وبالنسبه للطلاب اللي ماحجزوش بنقولكم متقلقوش الحجز لسه متاح بقرار من الإدارة لاننا هدفنا الأول مساعدتكم جميعا.. معانا هتقفل يعني هتقفل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق خالد الغندور على فوز الأهلي أمام الاتحاد برباعية

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

لمدة 74 يوماً| تغيير جديد في جداول تخفيف أحمال الكهرباء.. والحكومة تزف بشرى سارة

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

عكست الاتجاه.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق

هل تحصل البنت على ذهب الأم بعد وفاتها؟ دار الإفتاء ترد

عمرو الدردير يعلق على فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري برباعية

إعلامي يثير الجدل بعد فوز الأهلي: الباطل ينتصر

موضوعات متعلقة

بعد ظهور جروبات شاومينج.. برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة الغش في الامتحانات

قرار من السلطة المختصة أبرزها.. شروط نقل أو ندب الموظفين والعاملين بالدولة

برلماني: اقتحام رفح الفلسطينية ينذر بجريمة حرب ومجـ ازر تستهدف إبادة جماعية

حزب "المصريين" يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لمنع التصعيد في غزة

ضمانات حماية العقارات وعقوبة رادعة لـ عدم تأمينها ضد الحرائق بأمر القانون

للموظفات.. إجازة بدون مرتب سنتين لرعاية الطفل بأمر القانون

حزب ”المصريين“: العمليات العسكرية الإسرائيلية بـ”رفح“ جريمة إبادة جماعية في حق الفلسطينيين

رئيس حزب المصريين الأحرار: العدوان على رفح الفلسطينية جريمة صارخة ضد الإنسانية

ترشيحاتنا

الداخلية البريطانية تكشف سبب تعطل أنظمة البوابات الإلكترونية في المطارات

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

ما يُقال عند العجز عن قول التشهد في الصلاة؟.. اعرف الحل الشرعي

بعد احتلال معبر رفح الفلسطيني.. هل توافق أمريكا مبدئيًا على عملية رفح؟

متلعبش مع الأسد.. تعليق ناري من شبانة بعد فوز الأهلي برباعية على الاتحاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة عند تناول ملعقة من العسل الأسود| تعرف عليها

بعد نجاح حفله الأخير .. تامر عاشور يوجه رسالة لجمهور الكويت

بعد تصريح "أنا بعشقه".. آخر صور جمعت بين ياسمين عبد العزيز والعوضي

منها زجاجات المياه.. أشياء احذر تركها داخل السيارة في الصيف

فيديو

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-