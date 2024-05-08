عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

تحذير برلماني عاجل من ظاهرة الغش في الامتحانات بعد عودة شاومينج.. نواب: من أخطر المشكلات التي تواجه العملية التعليمية

الغش في الامتحانات
الغش في الامتحانات

نواب لجنة التعليم عن عودة شاومينج:

  • ضرورة تحفيز الطلاب على تحقيق النجاح
  • ظاهرة الغش أخطر المشكلات التي تواجه العملية التعليمية
  • تطبيق اجراءات مكافحة الغش بكل أشكالة
  • ظاهرة الغش تتسبب في تشويه قيم التعليم 

 

حذر عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي من عودة جروبات شاومينج على فيس بوك وتليجرام للظهور من جديد قبل ساعات من انطلاق امتحانات الترم الثاني 2024 ، المقرر انطلاقها في المدارس ابتداء من اليوم الأربعاء.

وأكد النواب أن ظاهرة الغش تتسبب في تشويه قيم التعليم وتهديد فرص التعلم الحقيقي، حيث يفقد الغشاشون الفرص التي يمكن أن يتعلموها من عملية الدراسة والامتحان، ومن جهة أخرى، يقدم الطلاب الذين يثبتون جدارتهم من خلال الامتحانات صورة صحيحة لمستواهم وقدراتهم.

حذرت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب من عودة جروبات شاومينج على فيس بوك وتليجرام للظهور من جديد قبل ساعات من انطلاق امتحانات الترم الثاني 2024 ، المقرر انطلاقها في المدارس ابتداء من غد الأربعاء.

 

مكافحة الغش بكل أشكاله بداية من التفتيش الإلكتروني 
 

واكدت “العسيلي في تصريحات  لـ"صدى البلد" علي أهمية تطبيق جميع الإجراءات التى قررتها الوزارة لمكافحة الغش بكل أشكاله بداية من التفتيش الإلكتروني قبل دخول اللجان، حتى وجود كاميرات مراقبة داخل اللجان للمتابعة المستمرة خلال فترة الامتحانات، بالإضافة إلى التأكيد على دخول ورقة الامتحانات في الوقت المحدد، إضافة لاتخاذ إجراءات ضد حالات الغش الإلكتروني التي تتم بسبب التطور التكنولوجي الكبير ومنع تسريب أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان الامتحانات، ومنع دخول أى وسيلة إلكترونية سواء التليفونات المحمولة أو التابلت وأى وسيلة سمارت مثل الساعات أو السماعات.

وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم  التربية  بإصدار تعليمات حاسمة ومشددة لجميع القائمين على امتحانات الثانوية العامة بعدم تسريب الامتحانات، لافتة الي أن مسئولية مكافحة الغش تأتي على عاتق الأساتذة والمؤسسات التعليمية، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال تفعيل أساليب التقييم الشفافة، وتعزيز قيم النزاهة والاعتماد على النفس، وتوفير بيئة تحفز الطلاب على تحقيق التفوق بمجهودهم الشخصي.

كما، طالبت حنان بشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة تطبيق عقوبات الغش في الامتحانات للقضاء نهائيا عليه خصوصيا بعد عودة جروبات شاومينج على فيس بوك وتليجرام للظهور من جديد قبل ساعات من انطلاق امتحانات الترم الثاني 2024 ، المقرر انطلاقها في المدارس ابتداء من غد الأربعاء.

 ظاهرة الغش تتسبب في تشويه قيم التعليم 

وأضافت “بشار” لـ"صدى البلد"، إن ظاهرة الغش تتسبب في تشويه قيم التعليم وتهديد فرص التعلم الحقيقي، حيث يفقد الغشاشون الفرص التي يمكن أن يتعلموها من عملية الدراسة والامتحان، ومن جهة أخرى، يقدم الطلاب الذين يثبتون جدارتهم من خلال الامتحانات صورة صحيحة لمستواهم وقدراتهم.

شددت "بشار" علي  تغليظ العقوبة قائلة: «من أمن العقاب أساء الأدب»، فعندما يحرم من دخول الامتحان مثل ما يحدث فى الجامعة، ستقل ظاهرة الغش تدريجيا وتنتهى.

أوضحت عضو مجلس النواب أن  الغش في الامتحانات يمثل تحديًا كبيرًا لقيم التربية والتعليم، موضحًا أن الامتحان يعتبر وسيلة رئيسية لتقييم تحصيل الطلاب وضمان تحقيق مبدأ التساوي والعدالة، ولذا يعد الغش تصرفًا يخل بكل هذه القيم.

ومن جانبه، كشف علي الدسوقي عضو مجلس النواب، سلبيات الغش في الامتحانات، مؤكدا علي كونها  تعد من أخطر المشكلات التي تواجه العملية التعليمية، فهي تؤدي إلى العديد من الآثار السلبية على الطالب والمجتمع.

تدني مستوى التحصيل العلمي للطلاب

وأكد الدسوقي في تصريح لـ"صدى البلد"، أن من أهم الأثار السلبية علي الطالب هي تدني مستوى التحصيل العلمي للطلاب حيث يعتمد الطلاب على الغش للحصول على درجات عالية دون الحاجة إلى التعلم الحقيقي، مما يؤدي إلى تدني مستوى تحصيلهم العلمي، بالاضافة الي فقدان الثقة في المؤسسات التعليمية.

 

وأكد عضو مجلس النواب علي ضرورة تحفيز الطلاب على تحقيق النجاح بجهدهم الشخصي، وتوجيههم نحو القيم التربوية مثل النزاهة والاعتماد على النفس،  ويمكن ذلك من خلال تنظيم فعاليات توعية وورش عمل حول أهمية النجاح الشخصي والتعلم الحقيقي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق خالد الغندور على فوز الأهلي أمام الاتحاد برباعية

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

لمدة 74 يوماً| تغيير جديد في جداول تخفيف أحمال الكهرباء.. والحكومة تزف بشرى سارة

عمرو الدردير يعلق على فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري برباعية

إعلامي يثير الجدل بعد فوز الأهلي: الباطل ينتصر

أسعار الحديد الآن في مصر بعد فتح التصالح على مخالفات البناء

صدمة لكولر | الأهلي يفتقد نجم الفريق أمام بلدية المحلة في الدوري

موضوعات متعلقة

بعد ظهور جروبات شاومينج.. برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة الغش في الامتحانات

قرار من السلطة المختصة أبرزها.. شروط نقل أو ندب الموظفين والعاملين بالدولة

برلماني: اقتحام رفح الفلسطينية ينذر بجريمة حرب ومجـ ازر تستهدف إبادة جماعية

حزب "المصريين" يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لمنع التصعيد في غزة

ضمانات حماية العقارات وعقوبة رادعة لـ عدم تأمينها ضد الحرائق بأمر القانون

للموظفات.. إجازة بدون مرتب سنتين لرعاية الطفل بأمر القانون

حزب ”المصريين“: العمليات العسكرية الإسرائيلية بـ”رفح“ جريمة إبادة جماعية في حق الفلسطينيين

رئيس حزب المصريين الأحرار: العدوان على رفح الفلسطينية جريمة صارخة ضد الإنسانية

ترشيحاتنا

القبض على 3 أشخاص بعد اصطدام سائق لمتظاهر مؤيد للفلسطينيين بشوارع مانهاتن الأمريكية

سر غياب الدليل في الآثار على وجود سيدنا موسى بمصر.. تفسير زاهي حواس

تسلا تنهار.. انخفاض مبيعات سياراتها بنسبة 30% في إبريل

بالمفتاح المصطنع.. محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

فلسطين ترحب بقرار جزر البهاما الاعتراف بالدولة

طالبته بأكثر من نصف مليون جنيه نفقة.. دعوى غريبة في محكمة الأسرة|تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد عيد الأضحى 2024.. وإجازة 9 أيام للموظفين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبرى؟.. فوائد مذهلة

بسعر لن تتوقعه وإمكانيات ستبهرك .. أبل تعلن عن أجهزة iPad 10

طريقة عمل الفول النابت.. المقادير والخطوات

فيديو

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-